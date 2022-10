Inter, Stefan De Vrij out col Barcellona per un problema al polpaccio: ecco cosa rischia

La giornata di ieri per l’Inter si è rivelata decisamente positiva sul fronte risultato, data la vittoria in casa contro il Barcellona, che serviva alla squadra per riconquistare fiducia dopo un inizio non proprio brillante.

Tuttavia, anche ieri non è mancata qualche ombra, dato l’infortunio di Stefan De Vrij, che l’ha visto costretto a lasciare anzitempo il match.

Ebbene, secondo quanto riportato da Tuttosport, Stefan De Vrij è uscito contro il Barcellona per un problema al polpaccio destro:

“A mettere cemento sul risultato la straordinaria prestazione dei tre centrali, con De Vrij che però rischia di fermarsi per un po’ causa un problema accusato al polpaccio destro”, si legge sul quotidiano.

Vedremo, dunque, quali saranno i reali tempi di recupero del difensore che, in caso di assenza prolungata, potrebbe creare non pochi problemi al tecnico piacentino.