Alaba-Bayern, è rottura. L’austriaco: “Deluso dal mio entourage”. Juve alla finestra

Sarà lontano dal Bayern Monaco il futuro di David Alaba. Il club tedesco ha fatto intendere che le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 non andranno avanti e lo stesso Alaba in conferenza stampa si è detto molto deluso dal club e dal proprio entourage:

“Ho appreso queste notizie dai giornali. Io sono molto contento qui al Bayern Monaco, sto bene e sono felice di far parte di questa squadra ma ancora non posso sapere cosa mi riserverà il futuro. Quello che posso dire è che non ho parlato con nessuno, il Bayern Monaco è sempre stato il mio unico interlocutore.

Il rinnovo? Avrei preferito che non fosse uscito nulla sui media. Le cifre riportate, poi, sono false. Sono deluso e persino ferito dal fatto che non siano state smentite dal mio entourage”.

Alla base della decisione del club di non rinnovare il contratto del difensore ci sarebbero le alte richieste di ingaggio (circa 15 milioni di euro l’anno), le ricche commissioni per gli agenti e un premio alla firma.

Da gennaio, dunque, Alaba sarà libero di firmare con qualsiasi club e lasciare a giugno a parametro zero. In pole position c’è la Juventus, da settimane accostata con insistenza al giocatore.