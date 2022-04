Alessandra Mastronardi, agli inizi del successo: “A scuola mi bullizzavano”

Tra le attrici italiane più note nel panorama mondiale c’è sicuramente Alessandra Mastronardi. Recentemente l’attrice ha deciso di raccontarsi in un’intervista a Il Corriere della Sera, ripercorrendo la sua carriera fin dagli esordi.

“Mi bullizzavano” – In attesa del suo ultimo film, girato al fianco di Nicholas Cage, The Unbearable Weight of massive talent, Alessandra ha deciso di raccontare la sua carriera. Il tutto, come rivelato da lei stessa, è avvenuto per caso. Il suo primo provino è infatti avvenuto quando la donna aveva 12 anni, dopo esser stata notata da un agente di cinema durante una vacanza insieme alla sua famiglia.

Il suo debutto è stato in Il manoscritto di Van Hecken, al fianco di Barbara D’Urso. Il successo, però, non è stato del tutto roseo. Durante i suoi primi anni di liceo, infatti, Alessandra è stata vittima di bullismo:

“Recitavo, ero scomoda per i compagni di classe, a un mio spot con Ozpetek regista e Gianni Morandi, e loro mi prendevano in giro, ero abbastanza bullizzata, anche se all’epoca non esisteva questo termine, mi rubarono il cellulare. L’appiglio erano i genitori”.

Proprio a causa della difficile esperienza vissuta a scuola, la donna fino ai suoi 25 anni non ha avuto il coraggio di scrivere sulla carta d’identità di essere un’attrice. Ha inoltre rivelato di non aver preso lezioni di recitazione, ma di aver imparato da autodidatta: “Se vai in una scuola di recitazione e sbagli, ti correggono; se sbagli davanti a milioni di telespettatori…Ho avuto la sindrome dell’usurpatrice di ruoli. La mia scuola è stata I Cesaroni, solo che poi crescevo, volevo emanciparmi da quella romanità popolana e folk, mi sentivo sempre rigettata indietro. Sbagliavo io, ho imparato con gli anni”.

Dopo il successo avuto nella fiction, la Mastronardi ha recitato anche ne L’Allieva e ha anche vestito i panni di Carla Fracci, recitando in un film dedicato proprio all’etoile. Il suo enorme talento l’ha portata a recitare al fianco di volti noti a livello internazionale come George Cloney, Elio Germano, Woody Allen:

“Woody Allen in To Rome With Love era di poche parole ma affilate come un bisturi, lo spot con George Clooney, beh lui chiamava tutti per nome, fino all’ultimo arrivato, ed era un segno di rispetto; lo stesso che ha avuto Pattinson in Life (sul fotografo che seguiva James Dean): era sempre sul set, anche nelle scene che non lo riguardavano”