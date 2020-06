Alex Zanardi, messaggi di sostegno sotto una vecchia foto del figlio

Un ulteriore tragico evento colpisce il campione italiano Alex Zanardi, coinvolto due giorni fa in un grave incidente stradale.

LE CONDIZIONI CLINICHE E LA SOLIDARIETÀ DEI FAN – È successo durante una staffetta di beneficienza in handbike, sulla Statale 146 a Pienza in Toscana. Il pilota stava guidando, ma non aveva notato il minaccioso camion con cui pochi secondi dopo si è scontrato. Di conseguenza è stato portato urgentemente al Policlinico de Sarte di Sienna, dove ha subito un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale.

Ora il paziente è stabile, ma le conseguenze dell’incidente potrebbero causare danni importanti. Questo nonostante l’ottimismo dei medici. «È intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico. Alcuni dettagli, come il fisico allenato, ci regalano fiducia ma rischia di avere conseguenze alla vista e alla respirazione».

I COMMENTI DEI FAN – La solidarietà dei fan non è mancata in questo duro momento per il pilota. Infatti tanti commenti speranzosi e commoventi sono comparsi sotto una vecchia foto pubblicata su Instagram dal figlio, Niccolò. Lo scatto è datato 2015 e la didascalia cita: «Mio padre, Alex Zanardi, tutti dicono che è un esempio di vita da sportivo. Non penso, è un esempio di vita come padre».

Sotto troviamo quindi veri e propri messaggi di sostegno verso il campione Alex Zanardi e la sua famiglia. Frasi come: «Non mollare Alex vi siamo vicini!»; «Siete due grandi tornerà tutto a posto» o ancora «Tuo padre è una forza della natura». Messaggi che testimoniano dell’amore che questo campione suscita nel cuore dei suoi ammiratori. Una persona che nonostante le avversità ha sempre lottato e sempre lotterà. Per vedere la foto clicca qui.