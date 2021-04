Amici: Carolyn Smith critica la ballerina di latino Martina Miliddi

La ballerina concorrente di Amici 2021, Martina Miliddi, continua ad essere molto criticata. Il popolo del web ritiene che non dovrebbe essere ancora una partecipante del talent show, in quanto spesso per salvare lei, i giudici hanno eliminato altri concorrenti decisamente di talento. Nelle ultime ore sulla pagina ufficiale di Amici 2021 di Instagram è intervenuta un volto noto del mondo del ballo e le ha mosso un’aspra critica.

AMICI 2021: CAROLYN SMITH CRITICA LA TECNICA DEL LATINO DELLA BALLERINA MARTINA MILIDDI – La nota giudice di ”Ballando con le stelle”, esperta di ballo latino americano ha giudicato un’esibizione di Martina andata in onda proprio ieri sera su Canale 5 in prima serata. Le sue parole non sono state affatto positive, anzi la donna è stata piuttosto critica nei confronti della giovane ballerina. Ha infatti scritto:

“Non voglio offendere per nessun motivo ma una che ha studiato tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti che anche un inesperto poteva vedere! E vogliamo parlare dei piedi di Martina? In confronto a Serena che non ha mai fatto i latini, con una tecnica superiore e una classe superiore indiscutibile”.

Carolyn ha poi continuato la sua critica sostenendo che Serena non ha rispettato bene i tempi musicali, ma è un errore del tutto comprensibile e perdonabile, visto la sua scarsa esperienza col mondo del latino americano. Gli stessi errori tecnici, però, non avrebbe dovuto farli Martina, che studia danza latina da ben 16 anni. La giudice ha poi sostenuto che in passato ci sono stati grandi ballerini di latino-americano, quali Umberto Gaudino. Ha poi dichiarato che in generale il mondo del latino viene un po’ sottovalutato ad Amici.

LE ESIBIZIONI DI LATINO MARTINA E SERENA DURANTE IL SERALE DI AMICI – Sabato sera la maestra Celentano ha scelto di lanciare un guanto di sfida mettendo a confronto la ballerina Martina, che sta studiando con Lorella Cuccarini, e la sua allieva Serena. Ha scelto di sfidarla proprio sul latino per dimostrare quanto in realtà non sia eccellente neanche nella sua materia, oltre a non essere per niente versatile, come più volte la ragazza ha ribadito.

Per dimostrare la sua tesi, Alessandra Celentano ha voluto che dietro l’esibizione di Martina ci fosse sullo schermo la professionista Francesca Tocca, per far si che i giudici potessero capire quanto in realtà Martina fosse imprecisa anche nel suo stile, ossia il latino. Per avvalorare ancora di più il suo pensiero ha inoltre voluto che dietro l’esibizione della sua allieva Serena ci fosse Martina, dimostrando quanto la prima sia molto più versatile della seconda.

Al di là del punto dei giudici ottenuto in suo favore, ora cosa dirà Lorella Cuccarini dopo aver letto le parole di Carolyn Smith? Infondo si tratta di dichiarazioni importanti quelle rilasciate dalla giudice di ”Ballando con le stelle”, la quale ha praticamente confermato la tesi di Alessandra Celentano, sostenendo che Martina non eccelle neanche nel latino e dichiarando velatamente che Serena invece risulterebbe molto più versatile. Se ne parlerà nelle prossime puntate? Staremo a vedere, intanto sono tanti coloro che si chiedono come mai Martina venga salvata dai giudici a discapito di altri talenti presenti nella scuola. Per vedere il commento di Carolyn Smith clicca qui.