Amici di Maria De Filippi, Vittorio Grigolo è diventato papà

Lo abbiamo conosciuto e apprezzato al talent show di Maria De Filippi, Amici ma il mondo era già a conoscenza del talento di Vittorio Grigolo, tenore. Nel programma di Mediaset ha ricoperto il ruolo di direttore artistico portando alla vittoria Alberto Urso, anche lui cantante.

Oggi per il tenore si apre un nuovo capitolo della vita poiché la compagna, Stefania Seimur, ha dato alla luce sua figlia, Bianca Maria. I due avevano annunciato la gravidanza lo scorso aprile durante un’intervista a Storie Italiane, sulla Rai.

“La prima volta che ho sentito il movimento di mia figlia nella pancia, ho sentito una vibrazione incredibile, tutto questo mi ha portato indietro nella mia infanzia a cose che non ricordo” aveva svelato il tenore durante l’intervista del programma.

LA NASCITA DI BIANCA MARIA – Il neo papà ha pubblicato su Instagram uno scatto della compagna assieme alla piccola Bianca Maria, accompagnando la foto con questa didascalia: “Bianca Maria e le coccole della mamma, nothing else matter”. Lo stesso scatto è stato condiviso sul profilo della neo mamma, la quale ha aggiunto: “Sono grata, il nostro amore”.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO – La nascita di Bianca Maria è solo una delle tante novità della coppia poiché presto i neo genitori convoleranno a nozze. I due, tempo fa, sono stati invitati nel programma canoro All Together Now, condotto da Michelle Hunziker e protagonisti di un bellissimo momento. Dopo l’esibizione di Stefania, Vittorio Grigolo si è inginocchiato e fatto la proposta di matrimonio. Per vedere le foto cliccate qui.