Amici, storia al capolinea per un allievo: “Non ha senso andare avanti“

Dal ritorno in onda di Amici dopo le festività natalizie, il talent di Maria De Filippi si è trovato spesso al centro dell’attenzione dopo quanto accaduto a Capodanno. A far discutere, inoltre, è stato il rientro in gara di uno degli allievi più amati di quest’ultima edizione: Cricca. Una volta tornato in casetta, l’allievo ha rivelato ai suoi compagni d’avventura di essere nuovamente single.

“Non ha senso andare avanti” – Come è noto ai fan del talent, tutti gli allievi coinvolti nello scandalo di Capodanno sono messi in sfida. Dato quanto scoperto giorni prima, Lorella Cuccarini, con l’approvazione della produzione, ha potuto far rientrare Cricca. Il ragazzo ha dovuto sfidare Valeria, riuscendo così a riottenere il banco.

Durante la sua breve permanenza a casa, Giovanni si è ritrovato a dover affrontare la realtà fuori dal programma. Come rivelato ai suoi compagni, l’allievo della Cuccarini ha messo un punto alla sua storia d’amore con Viola Bruno. Il ragazzo ha così spiegato nel dettaglio quanto avvenuto:

“Mi dice “voglio stare con te“. Poi, la mattina dopo però, mi guarda e mi fa “Dobbiamo parlare”. “Chiariamo questa situazione, perché ti vedo e ti sento distante e freddo”. Quindi niente, quindi poi abbiamo parlato. Lei mi ha detto: “È cambiato qualcosa? Ti interesso ancora come prima?” E io non potevo dirle di sì. Anche lei mi ha detto così. Comunque era da settembre che non ci vedevamo. Ci sentivamo dieci minuti al giorno come voi sentite i vostri genitori i vostri cari. Quindi lì lei mi ha detto “mi stavo abituando a vivere da sola. Il tuo arrivo improvviso mi sta scombussolando la vita di nuovo. E quindi voglio che siamo convinti tutti e due“. Io le ho detto “allora stoppiamola qui. Non ha senso andare avanti“.

Confrontandosi con i compagni dopo quanto raccontato, il ragazzo ha precisato che si tratta di una decisione presa sia da lui che dalla sua oramai ex ragazza. Al contrario dell’allievo di Amici che oramai è un volto noto, Viola è estranea al mondo dello spettacolo. È proprio a lei che Cricca ha dedicato Se mi guardi così, il singolo con cui si è presentato nella scuola.