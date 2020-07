ANDJ , uno dei migliori Life Social Coach

Stai cercando visibilità sui Social? Andate a dare un’occhiata al profilo @andj_official, di Antonio Spadaccini, che ne ha fatto una professione.

Quando hai iniziato a lavorare come life coaching social?

I social sono fondamentali per avere visibilità su ciò che si vuole comunicare, nel mio caso Instagram è stato fondamentale per farmi conoscere come dj e influencer. Man mano che lo utilizzavo, mi rendevo conto delle potenzialità della condivisione, così ho cominciato a studiarne i meccanismi e ho sperimentato sul mio profilo come farlo aumentare a livello di seguaci e contenuti. Poi, sono arrivate le prime collaborazioni con utenti e aziende, che mi hanno chiesto di far crescere la loro visibilità e, nel caso delle attività commerciali, aiutarle a generare le vendite dei prodotti attraverso i post.

Perché Instagram è importante per il business?

“La presenza di un azienda sul social ad oggi è simbolo di sicurezza e fiducia nel cliente che acquista un prodotto, parliamo di una vetrina di feedback, servizi e prodotti che vengono mostrati. Ultimo, ma non meno importante, ci aiuta nello scoprire ciò che piace ai clienti tramite sondaggi e storie, avendo un contatto diretto con il pubblico, in modo migliorare aspetti e prodotti dell’azienda. Ci aiuta, inoltre nella ricerca di un nuovo pubblico, per ampliare le vendite“.

Sappiamo che sei fra i migliori life coaching social, puoi svelarci qualche tuo segreto?

Siamo ancora in pochi a fare questa professione. Posso dirvi che alla base, oltre allo studio, c’è una buona conoscenza del social. Dimenticatevi le scorciatoie per far crescere i vostri profili, come acquistare followers e altro. La mia strategia è mirata e consente una visibilità a 360°, ho creato un circuito di pagine su Instagram, dove vado a inserire i post dei miei clienti per farli conoscere, corredati da hashtag ad hoc e altri accorgimenti.