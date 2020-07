Grande Fratello Vip: Serena Enardu e Pago si sono rivisti

Pare che ci siano novità nel rapporto tra Serena e Pago, o meglio così qualcuno ha sospettato e vociferato. Ma sarà davvero così? Scopriamo insieme cosa sta succedendo, nel frattempi sveliamo che i due si sono finalmente rivisti dopo una presunta rottura.

SERENA E PAGO: LA ROTTURA – Qualche mese fa era stata proprio Serena Enardu ad annunciare la sua rottura con Pago. Aveva scelto di non svelare nel dettaglio cosa fosse successo, ma Deianira Marzano, la web influencer, aveva sostenuto che la rottura fosse avvenuta in seguito ad una pesante litigata.

SERENA E PAGO OGGI: SI SONO RIVISTI – Ad annunciarlo è stata proprio Serena sul suo profilo privato. In molti hanno sin da subito cominciato a fare ipotesi e a sostenere che tra i due ci fosse di nuovo qualcosa. In realtà la Enardu ci ha tenuto a chiarire che si sono rivisti solo per un caffè e per fare una chiacchierata civile in compagnia l’uno dell’altro.

Insomma la Enardu ha ammesso di aver trascorso del tempo con Pago e di essersi scambiata opinioni con lui. Ci ha tenuto, però, a ribadire che tra di loro non è successo assolutamente nulla. Queste, infatti, le sue parole:

“La verità è che ci siamo presi un caffè e ci siamo fatti una chiacchierata, una bellissima chiacchierata con toni molto soft, e basta. Tutto qua, non è successo niente! ”Pago è qui perché c’è il bimbo e quindi è venuto qua per quello”, ha aggiunto poi Serena.

Infine ha poi dichiarato: “Siamo due persone che, anche se non è sembrato, siamo abbastanza civili”. E voi cosa ne pensate? Credete che tra i due possa riaccendersi la fiamma? Staremo a vedere.