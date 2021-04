Andrea Petagna nel mirino del Bologna: scambio con Tomiyasu?

Sta per finire il campionato più strano di sempre ed è obbligatorio iniziare a guardare al mercato per la prossima stagione. Tra i tanti movimenti, potrebbe esserci in uscita per il Napoli Andrea Petagna. L’attaccante ex Spal, da quando sono rientrati Mertens e Osimhen, non ha praticamente più giocato e potrebbe chiedere la cessione per cercare più continuità.

Sulle sue tracce, come fa sapere Tuttosport, sembra esserci il Bologna di Sinisa Mihajlovic che cerca una prima punta da più tempo. In estate aveva infatti cercato Arnautovic e poi anche Pellegri. Entrambi più difficili da arrivarci per vari motivi.

Ecco quindi che il numero 37 degli azzurri potrebbe fare al caso loro. Dal canto suo il Napoli sarebbe pronto ad ascoltare offerte. Inoltre, si potrebbe ipotizzare anche uno scambio tra i due club.

In estate infatti, secondo quanto scritto all’epoca da calcionapoli24, gli azzurri erano interessati a Takehiro Tomiyasu, terzino destro e all’occorrenza centrale difensivo. Vista l’imminente partenza di Maksimovic, il Napoli avrebbe bisogno di un altro difensore.

Con questo scambio, con un solo colpo avrebbe una valida alternativa a Di Lorenzo e un centrale di riserva più che affidabile. Da capire comunque se la trattativa andrà in porto, il Bologna chiede infatti non meno di 30 milioni per lasciar partire il giapponese.