Uomini e Donne, Luca Cenerelli rifiuta Ida Platano

Ida Platano è da poco rientrata a Uomini e Donne dopo la storia con Riccardo Guarnieri, finita molto male. Dopo che l’uomo ha abbandonato il programma con Roberta Di Padua, Maria De Filippi ha accolto nuovamente la dama bresciana.

IDA PLATANO TORNA A UOMINI E DONNE – La donna ha voluto ricominciare dopo la sofferenza della fine della sua relazione con Guarnieri, con il quale avrebbe dovuto sposarsi. Le incomprensioni, la profonda gelosia di entrambi e l’insicurezza della donna hanno trasformato questa storia d’amore in un vero incubo.

Ad oggi, la dama bresciana vuole rimettersi in gioco con la speranza di trovare finalmente l’uomo adatto per lei. In una vecchia intervista, infatti, Ida dichiarò di trovare molto interessante Luca Cenerelli, cavaliere del parterre maschile, molto ambito dalle donne.

LUCA CENERELLI RIFIUTA LA DAMA – Purtroppo però, è arrivato il primo rifiuto per la dama bresciana perché Cenerelli non è interessato. L’uomo, infatti, ha rifiutato la donna tramite un’intervista per il magazine, pur trovandola bellissima. Insomma, le cose non si mettono bene per Ida, almeno per adesso.

I TELESPETTATORI CONTRO LA DAMA – Come se non bastasse, Ida non gode di molta popolarità tra i telespettatori di Uomini e Donne. Infatti, la dama è stata accusata pesantemente di voler tornare in trasmissione per notorietà e non per conoscere davvero un uomo. Vedremo in futuro cosa accadrà.