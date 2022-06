Anguissa è realmente irritato con il Napoli? Intanto la Roma si fa avanti

Secondo il Corriere dello sport, Anguissa sarebbe irritato con la società per il mancato pagamento di alcuni bonus. La Roma sembra, intanto, interessata

Guai in Paradiso. Stando a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello sport, Frank Anguissa sarebbe irritato con il Napoli per il mancato pagamento di alcuni bonus.

Il giocatore – quando è arrivato in prestito a Napoli – avrebbe messo da parte un bonus economico che in Inghilterra avrebbe ricevuto sperando di poi riceverlo in azzurro in futuro. Il Corriere dello sport dice: “C’è una somma alla quale il giocatore e il suo agente hanno rinunciato all’epoca del prestito, e dunque ad agosto 2021, a fronte dell’impegno sulla parola di un futuro riconoscimento. In sintesi: in sede di trasferimento ha accantonato un bonus – diciamo così – che avrebbe guadagnato in Inghilterra, credendo di poterlo recuperare a Napoli. Cosa finora non accaduta, ma anche cosa che potrebbe accadere”.

Intanto a Radio Kiss Kiss smentiscono

Da Radio Kiss Kiss Napoli, intanto, arriva la notizia che non ci sarebbe alcuna criticità in corso ma che la Roma sembra interessata. Sarebbe, però, avvenuta una chiamata tra José Mourinho e il giocatore con il Napoli che non avrebbe gradito l’inserimento giallorosso. La Roma, infatti, sarebbe interessata al camerunense e potrebbe fare un tentativo. Per ora la situazione sembra sotto controllo, ma il pericolo che degeneri c’è. Il Napoli potrebbe pagare il bonus al giocatore, facendo rientrare l’allarme, ma nell’attesa potrebbe esserci il pericolo che Mourinho e i suoi tentino di convincere il giocatore a sposare la causa capitolina.