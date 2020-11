Anticipazioni Uomini e Donne, Gianluca De Matteis resta senza corteggiatrici e Gemma Galgani cotta di un uomo più giovane

Ieri, 6 novembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e grazie a Il Vicolo delle News abbiamo delle anticipazioni in merito. La puntata è stata molto difficile e Tina Cipollari, storica opinionista, si è collegata nuovamente da casa poiché attualmente si trova in quarantena.

GEMMA GALGANI COTTA DI UN ALTRO UOMO – Le anticipazioni si sono aperte con Gemma Galgani, protagonista indiscussa del programma. La donna, oltre a Biagio, ha iniziato ad uscire con Maurizio, di anni 50, e pare che sia già invaghita di lui. Biagio, invece, le aveva promesso che avrebbe scelto una tra lei e Sabina, tuttavia, l’uomo sembrerebbe ancora confuso.

Michele, dopo aver chiuso con Roberta Di Padua, ha smesso di frequentare anche Giada, la quale però è rimasta per Armando. Riccardo Guarnieri, tornato in studio dopo la fine della sua storia con Ida Platano, è uscito con Giulia ma allo stesso tempo anche con un’altra donna, la quale vede anche Armando; si prevedono scintille.

Carlotta, invece, è uscita con Tommaso ma lo ha spronato a vestirsi meglio e a valorizzare la sua bellezza. Alla donna piacciono molto gli uomini vestiti come Riccardo e Armando, così l’uomo ha accettato la sfida e si è cambiato per lei.

GIANLUCA DE MATTEIS SENZA CORTEGGIATRICI – Puntata nera per il tronista Gianluca De Matteis, il quale ha deciso di richiamare Gabriella a causa della forte mancanza provata. Tuttavia, la ragazza non ha accettato l’invito perché il suo interesse nei suoi confronti ormai è nullo. Gianluca è ufficialmente senza corteggiatrici. Davide, invece, è uscito con Chiara, con la quale sta costruendo una bella conoscenza. La ragazza ha fatto conoscere al tronista il suo papà tramite videochiamata, tuttavia, Beatrice non l’ha presa bene.

Quest’ultima e Davide hanno parecchio litigato poiché la ragazza ha ammesso di non averlo pensato troppo a causa della rabbia che prova nei suoi confronti. Beatrice ha inoltre affermato che così facendo, lei sarà costretta ad allontanarsi per preservarsi. Davide, però, non le crede e le ha chiesto di non fare troppo la “fenomena”.

Sophie Codegoni, invece, è uscita con Matteo e Antonio e ha deciso di eliminare Marco, Nicolò e Federico. Marco, però, le ha lasciato un regalo: una bottiglia di vino con un altro pensierino, ma nessuno ha capito cosa fosse.