Antonella Fiordelisi, sgancia una notizia bomba al GF Vip: “Totti mi ha scritto”

Nelle ultime ore al GF Vip è stata sganciata un’inaspettata notizia bomba. A rivelarla è stata Antonella Fiordelisi, una delle protagoniste indiscusse di queste edizioni. Stando a quanto dichiarato dall’influencer, in passato sarebbe stata contattata da un noto ex calciatore che proprio in questi mesi è al centro dell’attenzione del gossip.

“Totti mi ha scritto” – La Fiordelisi non è affatto sconosciuta al mondo della cronaca rosa. In questi anni, infatti, a lei sono stati attribuiti una serie di flirt, la maggior parte dei quali mai commentati dai diretti interessati. Questa volta, però, a lanciare lo scoop è stata proprio la gieffina.

Durante una serata tranquilla, Antonella si trovava a letto insieme a Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà. Abbracciata al volto di Forum, la ragazza stava conversando e scherzando con la sua compagna d’avventura. Ad un certo punto, per scherzare la De Donà ha così detto alla coppia: “Potete fare un figlio e chiamarlo Francesco”. A quel punto la ragazza è scoppiata a ridere, rivelando che: “Mi ha scritto Totti”.

Dopo questa rivelazione, gli autori hanno deciso di inquadrare un’altra stanza come a voler chiudere così la questione. Non è dato sapere, quindi, quando e come l’ex capitano della Roma ha scritto all’influencer e, soprattutto, se la notizia sia vera o meno. In queste ultime settimane, inoltre, Francesco è stato spesso nel mirino del gossip per via della turbolenta separazione con Ilary Blasi.

Una volta rivelata questa notizia, sul web i fan del GF Vip sono subito impazzite. Sono così nate le teorie attorno a questo presunto flirt, dividendosi su chi crede che effettivamente possa essere successo e chi pensa sia stato un modo per Antonella di stuzzicare Edoardo.