GF Vip, Micol Incorvaia mette mi piace ad un tweet contro Antonella: è l’ex di Edoardo e possibile nuova gieffina

Come annunciato da settimane, a breve avverranno nuovi ingressi al GF Vip. Tra i papabili nuovi concorrenti c’è Micol Incorvaia, sorella di Clizia ed ex fidanzata di un attuale gieffino: Edoardo Donnamaria. Ancora prima del suo possibile ingresso, la ragazza è già finita al centro dei social.

TWEET CONTRO ANTONELLA – Dopo i vari abbandoni, eliminazioni e ritiri, nelle prossime puntate del reality alcuni vipponi varcheranno la porta rossa. Nel dettaglio, i nuovi ingressi sono attesi per l’appuntamento di giovedì in prima serata e saranno ben sei. Al contrario di quanto trapelato recentemente sui social, sarebbe saltato l’ingresso di Helena Preste e al suo posto potrebbe entrare Micol.

In passato la ragazza è stata legata sentimentalmente a Edoardo. Nonostante la storia con Donnamaria sia un capitolo oramai chiuso, pare che la ragazza stia seguendo con grande interesse e attenzione ciò che sta accadendo nella casa più spiata d’Italia. A dimostrarlo è quanto avvenuto sui social.

Agli utenti di Twitter, infatti, non sono sfuggiti i mi piace che la sorella di Clizia Incorvaia ha lasciato a svariati “mi piace” ai Tweet contro Antonella Fiordelisi e i Donnalisi, così chiamata la coppia formata dalla gieffina ed Edoardo. Molti dei post a cui Micol ha lasciato like parlano dell’avvicinamento ad Antonino Spinalbese.

In caso dovesse realmente entrare a far parte di questa nuova edizione del GF Vip, il pubblico potrebbe assistere a non pochi scontri tra le due donne. Non resta altro, quindi, che attendere la puntata di giovedì per scoprire cosa accadrà.