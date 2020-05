Ascierto avverte: “Non abbassare la guardia, il pericolo di una seconda ondata…”

Finalmente, dopo oltre due mesi di lockdown, l’Italia è ritornata alla libertà. Non è ancora un ‘liberi tutti’ ha avvertito Giuseppe Conte, ma la voglia di ritornare ad uscire è stata molto forte tanto che molte persone si sono riversate nelle strade. Alcune di queste, però, senza rispettare le regole di sicurezza.

Il dottor Paolo Ascierto, ai microfoni di NapoliToday, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Coronavirus e dei possibili pericoli. Ecco quanto evidenziato: “Attualmente i nuovi casi in Campania sono, per fortuna, molto pochi, e questo ci porta a tirare almeno un piccolo sospiro di sollievo. Tuttavia, questi ottimi risultati, non devono farci assolutamente abbassare la guardia ma, anzi, ci impongono di porre ancora più attenzione in quelle che sono le ormai conosciute misure di prevenzioni adottate“.

In prof., infine, ha parlato anche del pericolo di una seconda ondata: “Il numero dei casi positivi e dei morti sta progressivamente riducendosi, tuttavia, questa è una fase che a me personalmente preoccupa particolarmente, poiché vi è in molte persone l’idea che tutto sia finito e che si possa, quindi, tornare alla normalità, senza rendersi conto che i numeri così bassi sono legati alle importanti misure di prevenzione messe in atto dal governo“

“Ma il virus circola ancora. Quello che accadrà nelle prossime settimane sarà fondamentale per capire l’andamento del contagio, senza mai abbassare la guardia. Il rischio di una seconda ondata a settembre ovviamente c’è, così come ci insegnano molti altri virus che ormai conosciamo, tuttavia, il SARS-CoV-2 è un virus nuovo che conosciamo ancora poco“.

Ascierto, quindi, ha sottolineato di quanto sia alto il pericolo di una seconda ondata una volta che l’estate sia giunta al termine. Non bisogna abbassare la guardia, ha evidenziato il dottore e per questo bisogna sempre uscire con le precauzioni necessarie.