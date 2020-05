Reese Witherspoon: due commedie romantiche in arrivo su Netflix

Reese Witherspoon sarà la protagonista e produttrice di ben due commedie romantiche che verranno distribuite sulla piattaforma streaming Netflix.

Secondo la rivista Deadline la casa di produzione dell’attrice, Hello Sunshine, produrrà Your Place Or Mine e The Cactus per Netflix. Inoltre Reese Witherspoon avrà un ruolo di rilievo all’interno di entrambi i progetti.

Your Place Or Mine si concentra su due migliori amici che vivono lontani che cambieranno le proprie vite quando lei deciderà di seguire uno dei suoi grandi sogni e lui si offrirà di prendersi cura di suo figlio adolescente.

The Cactus, basato sul nuovo romanzo di Sarah Haywood, segue le vicende di una donna alle prese con una gravidanza inaspettata a 45 anni. La gravidanza la porterà a rivalutare la vita all’insegna dell’ordine che si era creata, conducendola in un viaggio non convenzionale verso l’amore, la famiglia e la possibilità di abbracciare l’inaspettato e lasciarsi guidare dalla vita.

Reese Witherspoon ha rilasciato una dichiarazione in merito a questi due nuovi progetti:

“Stiamo cercando la giusta opportunità per collaborare con Ted Sarandos, Scott Stuber e l’intero gruppo di Netflix da un po’ di tempo. Non potremmo essere più emozionati di lavorare con loro a queste due commedie romantiche. Sia la storia ideata da Sarah Haywood sia quella ideata da Aline Brosh McKenna fondono tutto ciò che amiamo delle commedie romantiche tradizionali con forti, intelligenti e determinate protagoniste femminili.”

Reese Witherspoon, attraverso la sua casa di produzione Hello Sunshine, ha prodotto alcuni dei telefilm più interessanti del momento, portando sul piccolo schermo intriganti e complesse storie con al centro un cast principalmente femminile.

Hello Sunshine ha infatti prodotto Big Little Lies, The Morning Show, Little Fires Everywhere e ha all’attivo anche la produzione di Daisy Jones & The Six.

Infine anche sul grande schermo alcune pellicole prodotte da Hello Sunshine hanno ricevuto un grande consenso dalla critica. Ricordiamo Wild e Gone Girl, entrambe candidate ai Premi Oscar.