Asllani, la Roma si inserisce. Sfida a Inter e Napoli

Kristjan Asllani è uno dei migliori giocatori dell’Empoli in questa stagione. L’albanese sta disputando una buona stagione e potrebbe fare il grande salto

Kristjan Asllani è una delle gemme del settore giovanile dell’Empoli. Il centrocampista albanese conferma, ancora una volta, che il rapporto tra i toscani e i calciatori del paese balcanico siano più che floridi.

Il centrocampista sembra interessare a più di una squadra, con la Roma che si è inserita sfidando Napoli e Inter. La concorrenza sarà difficile da battere, ma i giallorossi non sono spaventati. Un centrocampista servirà e la Roma potrebbe virare prepotentemente su di lui.

Una stagione di crescita

Se l’Empoli si è salvato anzitempo è anche grazie alle sue prestazioni. A soli 20 anni ha mostrato di poter essere titolare in Serie A e di saper giocare a buoni livelli. Appare ancora acerbo, ma il salto in una big sembra essere solo una formalità ormai.

Come detto, Inter, Roma e Napoli sono interessatissime ma al momento il Napoli sembra in vantaggio. I partenopei avrebbero una corsia preferenziale per via dei rapporti con corsi, ma attenzione ad Inter e Roma in ogni caso. I nerazzurri investiranno quasi sicuramente in estate, specialmente perché Arturo Vidal dovrebbe uscire. Brozovic avrà bisogno di un vice e Asllani sembra poter ricoprire quel ruolo. I giallorossi, invece, dovranno per forza inserire un profilo o due. Nel corso della stagione hanno dimostrato di aver bisogno di più centrocampisti e Mourinho ha richiesto espressamente un acquisto in quel ruolo del campo. Non si sa dove andrà ma l’Empoli potrebbe sfruttare l’occasione per creare un’asta.