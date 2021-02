Atalanta e Juve decisive per Gattuso: ADL avrebbe già allertato Benitez e Mazzarri

Aurelio De Laurentiis non molto soddisfatto dell’attuale posizione in classifica. La situazione in casa Napoli è infatti molto delicata ed una mancata qualificazione alla prossima Champions League sarebbe un dramma economico per la società partenopea.

Per questo motivo il numero uno azzurro avrebbe dato un ultimatum al suo allenatore. Come rivelato da SportMediaset, le prossime due gare contro Atalanta e Juventus saranno decisive.

Aurelio De Laurentiis sarebbe quindi pronto ad esonerare Rino Gattuso in caso di prestazioni non all’altezza.

Due sono i nomi per sostituire Rino Gattuso: Walter Mazzarri e Rafa Benitez. De Laurentiis li avrebbe già contattati entrambi, con Benitez che avrebbe già accettato.

Questa settimana sarà quindi decisiva per il futuro dell’attuale allenatore del Napoli. Con il presidente i rapporti sono non idilliaci e la situazione potrebbe presto diventare a sfavore dell’ex Milan.