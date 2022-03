Attività di gioco online: gli italiani spendono 11 miliardi su videopoker

Le attività di gioco online continuano ad aumentare di anno in anno, evidenziando come gli utenti italiani abbiano una vera e propria passione per il gioco digitale. Dopotutto, l’industria del gioco in Italia rappresenta il terzo settore più redditizio, dietro a società energetiche e industrie di automobili. Slot machine e videopoker rappresentano il 62,6% di entrate derivanti dal gioco digitale per un valore totale di 11 miliardi di euro.

La tendenza sembra essere in continua crescita, complice anche la maggiore semplicità di accesso alle piattaforme di gioco tramite dispositivi mobili, come gli smartphone. Gli esperti del settore evidenziano anche un aumento delle ricerche di siti in cui giocare. Ad esempio, una tra le ricerche più diffuse sul web riguarda i migliori videopoker online del 2022, evidenziando ancora di più l’importanza di questa tipologia di giochi all’interno dell’intero settore di gioco italiano.

Quali sono le tipologie di videopoker più usate nel 2022

Considerato che il videopoker è uno tra i giochi più ricercati, risulta interessante parlare delle tipologie più usate. A differenza di come si potrebbe pensare, non esiste una sola variante di questo gioco. Vediamo quali sono le tipologie più usate dagli italiani nel 2022.

Jacks or Better. Questa variante è considerata la più usata e popolare nel settore italiano. Gli utenti possono vincere con una coppia di jack (detti anche fanti) o una mano superiore. La vincita massima può essere ottenuta con una scala reale. Considerata la semplicità e la diffusione in molti siti online, questa tipologia è particolarmente apprezzata.

Deuces Wild. Come si potrebbe intuire dal nome, questa variante dà maggiore priorità ai due (deuces) considerandoli come dei jolly che si trasformano in combinazioni vincenti. Si tratta di una variante che permette di ottenere combinazioni più facilmente, motivo per cui tanti giocatori si riversano su questa tipologia di gioco.

Joker Poker. A differenza della versione deuces, dove i 2 sono considerati i jolly, in questa variante è presente la carta jolly vera e propria, comportando un aumento del mazzo da 52 a 53 carte. Il jolly consente di formare più facilmente delle combinazioni vincenti, tuttavia, il gioco risulta essere statisticamente più difficile rispetto alla versione deuces.

Tens or Better. Questa versione è molto simile a jacks or better, tuttavia, consente di vincere a partire dalla coppia di dieci. Le funzioni e le regole sono pressoché identiche alla versione con i jack, tuttavia, vengono aggiunte alcune coppie in più che permettono di portare a casa la vittoria.

Esistono molte altre tipologie di videopoker che possono essere trovate sui siti online, tuttavia, le varianti presentate sopra sono le più utilizzate dagli utenti in Italia. Considerato che il settore attira un gran numero di utenti, le piattaforme cercano di sviluppare continuamente tipologie con funzioni e grafiche diverse. Nonostante ciò, le tipologie tradizionali risultano essere le più apprezzate, probabilmente perché conosciute dai giocatori.