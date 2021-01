5 trend digitali del 2020 che proseguiranno nel 2021

La pandemia è riuscita a rendere le nostre vite più digitalizzate che mai, specialmente durante i lockdown. Comunicare con i nostri cari, lavorare, studiare, fare acquisti, partecipare a eventi o informarsi sull’attualità, sono tutte attività che in buona parte si sono trasferite in rete. Questo ha fatto decollare o addirittura innescato tutta una serie di tendenze nel mondo digitale, che proseguiranno ancora senza dubbio anche nel 2021. Vediamole.

Shopping online

Tra le principali attività che hanno subito di più gli effetti del lockdown, con la chiusura dei negozi e dei centri commerciali, c’è lo shopping. Ma abbiamo potuto continuare a comprare i prodotti che ci servivano e che non erano disponibili nei negozi considerati essenziali tramite internet, dal semplice cellulare al divano letto. Negli USA, ad esempio, lo shopping online ha fatto registrare un incremento addirittura del 71%.

Social media

Il fenomeno dei social media non è apparso l’anno scorso, li usiamo ogni giorno per diverse cose come per aggiornarsi sull’attualità nazionale ed internazionale, per rimanere in contatto con i nostri amici, per condividere pezzi della nostra vita in foto e video, o semplicemente come passatempo. Ma a causa delle restrizioni sugli spostamenti e su tutte le attività esterne dovute alla pandemia da Covid, la maggior parte di noi ha speso il tempo libero a casa sui social media, partecipando quindi all’incremento del numero degli utenti. In Italia, il numero degli utenti sui social è cresciuto di ben 4 milioni.

Streaming online

Con i teatri e i cinema chiusi, lo streaming online ha avuto l’occasione di farsi conoscere anche da quelli più refrattari all’idea di vedere un film su uno schermo di computer o di cellulare. Il che ha portato ad un aumento quasi del 30% degli abbonati alle varie piattaforme di streaming online, come Netflix o Disney +.

Inoltre, l’applicazione della tecnologia streaming è in forte crescita anche nel in altri ambiti, ad esempio in quello del gioco. Sono sempre di più i gamer che mandano in streaming le loro partite su varie piattaforme realizzate proprio a questo scopo. Non solo, ma i nuovi casinò online in Italia ormai utilizzano in gran parte proprio questa tecnologia per i loro giochi live. Grazie allo streaming, giochi come la roulette o il blackjack non avvengono più su un comune software, ma in tempo reale in una vera sala da gioco, collegata via webcam con il giocatore che si trova al suo pc, smartphone o tablet. La roulette online live è di fatto diventata il passatempo preferito dagli appassionati di gioco nel 2020, e difficilmente sarà scalzata da qualche altra tecnologia nel corso del 2021.

Smart working

La pandemia ha avuto un impatto radicale sul nostro lavoro. Lo smart working, detto anche telelavoro, è passato in qualche mese da pratica marginale nel mondo del lavoro riservata soltanto all’elite delle aziende della Silicon Valley ad una modalità di lavoro generalizzata che riguarda quasi tutti i lavoratori degli uffici e delle amministrazioni. Anche qui, la tecnologia digitale si è rivelata di grande aiuto e di una affidabilità impressionante. Molti software sono disponibili per aiutare al meglio i lavoratori a svolgere le loro attività proprio come se si trovassero in ufficio. Riunioni e conferenze tramite videoconferenza, email, chat aziendale di gruppo, wifi ultraveloce e scansione di documenti cartacei sono alcuni degli aspetti del nuovo lavoro 2.0. Una tendenza in pieno sviluppo, che nel corso del 2021 avrà sicuramente un impatto sul mercato – con nuovi prodotti e servizi che nascono proprio per i lavoratori in smart working – e persino sulle nostre città.

Eventi virtuali

Il settore degli spettacoli dal vivo, delle conferenze e delle fiere ha subito uno stop netto dall’inizio del Covid 19. Ma i professionisti che ci lavorano sono riusciti ad aggirare questa situazione drammatica grazie all’organizzazione degli stessi eventi online, usando anche la tecnologia streaming di cui abbiamo parlato sopra. In questo modo moltissimi professionisti hanno potuto continuare a lavorare, a formarsi, o a incontrarsi per discutere di affari.

Tutte queste tendenze emerse con prepotenza durante il 2020 continueranno sicuramente ad essere di attualità anche durante il 2021. Questo per vari motivi. Da una parte la situazione sanitaria è sempre caotica e i governi non intendono allentare le misure restrittive, d’altra parte perché questo nuovo modo di lavorare, fare acquisti, studiare o divertirsi si è rivelato efficiente sia per le aziende che per gli utenti.