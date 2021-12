Barcellona, idea Cavani per gennaio: proposto Coutinho allo United

Secondo quanto riportato nelle ultime ore dal Sun, il Barcellona starebbe clamorosamente pensando a Edinson Cavani come rinforzo per il mercato di gennaio. L’attaccante uruguaiano infatti sta trovando sempre meno spazio tra le fila del Manchester United ed un suo trasferimento non è da escludere.

In casa blaugrana però vi è da fare i conti con grossi problemi economici e finanziari, che impediscono al club spagnolo di spendere soldi sul mercato in entrata. Ecco allora che l’unica soluzione per arrivare all’attaccante dei Red Devils è proporre una contropartita al club inglese.

Il profilo maggiormente indiziato per andare a giocare in Premier League risponde al nome di Philippe Coutinho. L’ala del Barcellona conosce molto bene l’ambiente, avendo dei trascorsi molto importanti con il Liverpool.

Insomma, le basi per imbastire una trattativa importante vi sono tutte. Da capire ovviamente sono le volontà delle varie parti in gioco, che sicuramente non sarà facile convincere.

Da una parte il Barcellona è interessatissimo a chiudere l’operazione, in modo da garantirsi le prestazioni sportive di Edison Cavani. Dall’altra parte però il Manchester United potrebbe non essere così convinto nell’accettare Philippe Coutinho come contropartita tecnica. Senza contare che anche i due giocatori coinvolti nell’eventuale scambio andranno ovviamente interpellati.