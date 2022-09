Bargiggia: “Nel contratto di Kim c’è una clausola di 45 milioni, il Napoli sta già monitorando eventuali sostituti”

Il Napoli in questa sessione di mercato ha fatto degli ottimi acquisti in entrata che stanno permettendo al club di ottenere ottimi risultati sia in campionato che in Champions League. Tra questi un’entrata interessate è stata quella di Kim Min-Jae. Il coreano sta facendo molto bene con il Napoli e sembra essere già entrato nel mirino di alcuni club europei, tra cui il Manchester United che potrebbe essere disposto a pagare la clausola rescissoria di 45 milioni già nel mercato di gennaio.

Sulla questione è intervenuto Paolo Bargiggia durante la trasmissione 1 Football Club. Secondo il giornalista il Napoli non si farebbe trovare impreparato di fronte allo scenario delineato anzi sembra stia già monitorando diversi sostituti per un’eventuale partenza del difensore.

Ha poi aggiunto: “Al di là della clausola, in casa azzurra filtra ottimismo per la permanenza almeno per un altro anno“. In ogni caso, si tratta di un giocatore che piace in Europa e, se pure decidesse di partire, per la società sarebbe comunque un’importante plusvalenza.