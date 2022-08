Bednarek, l’Aston Villa sfida Napoli e Roma

Per Bednarek del Southampton c’è la fila. Il calciatore piace a Roma e Napoli, ma anche alla squadra inglese

Jan Bednarek vuole lasciare il Southampton. Indiscrezione pesantissima, che potrebbe favoreggiare il trasferimento in una tra Roma e Napoli. I partenopei sembrano essersi fatti da parte, specialmente dopo l’ingaggio di Kim Min Jae, ma i giallorossi hanno bisogno di un innesto lì dietro.

Il calciatore polacco piace non solo in Serie A, ma anche in Premier League. Al momento la squadra in pole sarebbe l’Aston Villa, che avrebbe già pronta un’offerta da circa 15 milioni di euro. La Roma non sembra intenzionata a muoversi, per ora, e il futuro del giocatore sembrerebbe scritto.

Southampton che apre

Gli inglesi sono ben disposti a cedere, ma potrebbero sfruttare l’occasione per creare un’asta al rialzo. Il problema è che la Roma non sembra essere intenzionata ad affondare, specialmente perché l’infortunio di Wijnaldum ha aperto un buco in mezzo al campo.

Per sostituire l’olandese si sono fatti i nomi di Radja Nainggolan e Grillitch. Quello più vicino appare essere quest’ultimo, che potrebbe arrivare a parametro zero. Anche se il belga sembra intrigare e stuzzicare parecchio Mourinho. Il centrocampista ha già in passato vestito la maglia dei capitolini e sarebbe un gradito ritorno per gran parte della tifoseria.

Grillitch, invece, è un giocatore che sembra essere una possibilità low cost. Il suo arrivo permetterebbe di aggiungere un calciatore di calibro internazionale alla rosa, ha giocato in Bundesliga, strappandolo alla concorrenza di Lazio e Fiorentina che però non hanno affondato il colpo.