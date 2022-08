Depay-Juve, poco per la rescissione con il Barcellona. Intanto Pulisic…

Manca poco per l’addio di Memphis Depay al Barcellona. Pochi i milioni che ballano, ma inizia a filtrare ottimismo in chiave bianconera

Depay si avvicina alla Juventus. Il calciatore olandese sembra essere il preferito della dirigenza bianconera per arrivare in attacco, anche se negli ultimi giorni l’ingaggio di Arkadiusz Milik appare sempre più in voga.

Tra Depay e il Barcellona ballano circa due milioni di euro per la rescissione di contratto, tra domanda e offerta. Il calciatore vuole lasciare il prima possibile, per sposare il progetto bianconero. Intanto la Juventus avrebbe rifiutato l’ingaggio di Pulisic dal Chelsea.

Giocatore offerto

Lo statunitense si è visto vicino ai bianconeri, che però non hanno affondato il colpo. Il calciatore ex Borussia Dortmund è in uscita dal Chelsea, che preferirebbe mandarlo in prestito, e potrebbe comunque restare in Premier League. Sul calciatore resta forte l’interesse del Manchester United, che però allo stesso tempo sta sondando Saint-Maximin del Newcastle. Il profilo del giocatore francese è quello preferito, ma probabile si tenti un affondo per Pulisic entro la fine di questo mercato. Il padre del giocatore sembrerebbe essersi già esposto in tal senso. Intanto, la Juventus non lo ha voluto.

La Juventus, infatti, avrebbe rifiutato di tesserare il giocatore: la priorità è la punta. Il vice Vlahovic tiene banco da ormai settimane e i bianconeri vorrebbero, assolutamente, trovare qualcuno che possa sostituire il serbo all’occorrenza. Depay sembrerebbe essere il profilo giusto, specialmente perché potrebbe risultare utile anche sulla fascia. Il calciatore ex Manchester United, PSV Eindhoven e Lione ha già giocato da esterno e non sarebbe una novità.