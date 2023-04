Belen Rodriguez è tra i personaggi televisivi più chiacchierati in assoluto. La sua vita, personale, professionale e sentimentale, è spesso e volentieri protagonista di tantissimi siti gossip.

Ad appassionare maggiormente i fan, è di certo la storia d’amore con il conduttore Stefano De Martino, marito e papà di Santiago. La loro relazione ha subito, come in moltissimi sanno, moltissimi alti e bassi, fatti di separazioni e nuove storie, come quella della Rodriguez e Antonino Spinalbese, con il quale Belen ha avuto una bimba, Luna Marì. Attualmente la showgirl pare aver ritrovato la serenità con il suo De Martino, come è apparso anche dai loro profili social.

Belen e l’immagine del ventre, indizi?

Nelle ultime settimane sul web, una chiacchiera che vede nuovamente la Rodriguez al centro dell’attenzione ha coinvolto milioni di utenti: “Belen aspetta un altro figlio da Stefano”.

Dopo giorni di silenzio, è stata però la stessa Rodriguez, durante la condizione alle Iene, a smentire la notizia, generando probabilmente tristezza in molti fan, che desideravano un nuovo arrivato in famiglia De Martino.

Come sempre però, le luci sulla vita di Belen non si spengono mai: la bella argentina, ha pubblicato una foto in cui si vedono i vari cicli lunari e a corredo e nella descrizione ha scritto: “Luna piena. Luna innamorata. Luna in attesa. Regala dal suo ventre altre Lune sorridenti per noi”. Sarà una dedica alla piccola Luna o un indizio sospetto? Il web al momento si divide in due: c’è chi spera in un possibile colpo di scena e chi invece ha delle riserve, considerando che negli ultimi giorni, il clima tra moglie e marito sembra essere teso.