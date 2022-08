Belen Rodriguez, gelosa di Andrea Delogu? Gli indizi social

Ma chi è la donna che ha scatenato l’ira di Belen Rodriguez? È questo che si chiedono gli appassionati di gossip dopo lo scoop lanciato da Dagospia. Dopo tanto ipotizzare, a dire la sua è stato Pipol TV con tanto di indizi.

GELOSA DI ANDREA DELOGU? – Stando a quanto rivelato da Dagospia, una collega di Stefano De Martino avrebbe fatto ingelosire la showgirl argentina. Stando a quanto scoperto da Pipol TV, alla Rodriguez non piacerebbe Andrea Delogu.

A far pensare ciò sono alcuni indizi sui social. Mentre la Delogu segue su Instagram la Rodriguez, da parte di quest’ultima ci sarebbe la totale freddezza. Belen, infatti, non ha ricambiato il “segui” della conduttrice. Su Pipol TV, come riportato da Biccy.it, si legge:

“Come mai Belen Rodriguez non corrisponde il segui per Andrea Delogu? La gelosia dell’argentina sempre più una certezza. Andrea Delogu, serena e felice per i suoi successi, su Twitter dichiara tutto il suo affetto nei confronti del suo collega Stefano De Martino con un TVB . Su Instagram però la Delogu segue Belen Rodriguez senza essere ricambiata. Insomma Belen non corrisponde con piacere ‘il segui’ della conduttrice.

Nei giorni precedenti si è parlato di una forte gelosia da parte dell’Argentina nei confronti della Delogu. Questa notizia legata all’indifferenza della Rodriguez sui social nei confronti della collega che invece elargisce il suo TVB per il compagno di Belen, potrebbe essere l’ennesima conferma del ‘freddo’ che l’Argentina nutre per la Delogu che con De Martino sono due volti emergenti e vincenti della tv che non provengono dalla ‘non gavetta’ sui fake social. Ci sarà la pace tra le due?”.