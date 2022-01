Belen Rodriguez, lei e la sorella vittime di tentato furto: interviene papà Gustavo

Come raccontato sui social nelle ultime ore, Belen e Cecilia Rodriguez sono state vittime di un tentato furto. Proprio le due sorelle hanno raccontato la disavventura sui social, non mancando di elogiare il padre per il suo tempestivo intervento.

TENTATO FURTO – A dicembre 2021 le sorelle Rodriguez hanno aperto Sister’s Market, un pop-up store solidale che si trova in Corso Ticinese. Ed è proprio in questo negozio che dei ragazzi hanno tentato di rubare un paio di scarpe.

Nelle IG Stories, Cecilia ha raccontato: “Oggi sono entrati dei ragazzi a misurare delle cose”. Dopo aver provato alcuni abiti e degli accessori, questi ragazzi sono usciti dal negozio portandosi con loro un paio di scarpe. Fortunatamente Gustavo, il padre delle due donne, si è accorto di quanto stava accadendo ed ha subito inseguito i malintenzionati, riuscendo anche a riavere le scarpe.

Anche la nota showgirl argentina ha voluto condividere con i follower quanto accaduto, condividendo nelle storie su Instagram lo scatto del padre con il famoso paio di scarpe. Ad accompagnare la foto di Gustavo:

“Mio padre è e sarà per sempre il mio eroe. Ieri sera al Sister’s Market hanno provato a rubare questo paio di scarpe, lui ha capito la situazione ed è corso dietro loro per 200 metri per poi prenderli e chiedergli di restituirle”.