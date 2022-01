Maneskin, Victoria De Angelis prima e dopo: la trasformazione nel tempo [FOTO]

I Maneskin sono la band rivelazione italiana di quest’anno. I quattro ragazzi stanno vivendo un sogno e girano per tutto il mondo portando la loro musica. Da quando hanno vinto l’Eurovision, per loro le cose sono cambiate drasticamente e collezionano successi su successi. La bassista Victoria De Angelis è sicuramente una delle componenti più amate dai fan. CLICCA QUI PER VEDERE LA TRASFORMAZIONE NEL TEMPO.

Cambiamento nel tempo

Ad attirare l’attenzione la bassista della band, Victoria, la quale ha iniziato a suonare con loro all’età di 15-16 anni. Essendo molto giovane, è cambiata radicalmente nel corso del tempo ed è passata ad uno stile più rock. Nel corso del tempo ha vissuto una vera rivoluzione dello stile seguendo la band ad ogni passo.

Fin da bambina ha sempre indossato scarpe con la zeppa e calze a rete, pellicce maculate, spaziando comunque e indossando diversi outfit.

Le prime foto con la fidanzata

Victoria ha sempre tenuto alla propria privacy, infatti nessuno conosceva la sua vita sentimentale. Il settimanale Diva e Donna, infatti, ha pubblicato le prime foto della bassista dei Maneskin con la sua fidanzata. La 21enne, negli scatti, è in compagnia di una ragazza con la quale si scambia teneri abbracci e un bacio al volo. Le foto sembrerebbero inequivocabili.

La giovane bassista ha rilasciato una lunga intervista per Vanity Fair e ha parlato anche della prima volta che si è resa conto di provare attrazione per una ragazza. “A sei anni già non tolleravo le distinzioni tra maschile e femminile. Ho sempre avuto le idee forti su come volevo essere. Rifiutavo cose tipicamente definite da bambina e intorno mi prendevano in giro perché andavo sullo skate, giocavo a calcio, non indossavo gonne, mi stavo dando la chance di essere come desideravo” ha spiegato Victoria.