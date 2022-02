Belen Rodriguez, ritorno di fiamma con De Martino? Il commento della showgirl

Domani 9 febbraio, Belen Rodriguez vestirà nuovamente i panni di conduttrice. La showgirl, insieme a Teo Mammucari, sarà alla conduzione del noto programma Mediaset, Le Iene. In occasione di questa nuova avventura, la donna ha deciso di raccontarsi in un’intervista al Corriere della Sera.

Tra i tanti argomenti trattati, non è certamente mancato il tema dell’amore. La Rodriguez, infatti, si è ritrovata spesso al centro della cronaca rosa per la sua vita sentimentale. Proprio per questo Belen ha deciso di mettere fine ai rumors su di lei e il presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino, ex marito e padre di Santiago.

RITORNO DI FIAMMA CON STEFANO – Dopo la fine della sua storia con Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì, la donna si è dichiarata single. Ad accendere la curiosità degli amanti del gossip sono state delle paparazzate che l’hanno immortalata al fianco di Stefano.

Davanti a questo riavvicinamento, si è subito parlato di un possibile ritorno di fiamma. Su questo rumors, Belen ha finalmente rotto il silenzio e dichiarato:

“Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così”.

È quindi più che confermato Belen è attualmente single. Riguardo i suoi ex compagni e padri dei suoi due figli, la donna ha ammesso che entrambi sono “due bravi papà”.

Parlando del suo essere mamma, la showgirl ha parlato di come è cambiata da quando è nato Santiago ad oggi: “Quando è nato Santiago avevo 26 anni, facevo le cose con leggerezza. Oggi sono una mamma attenta, presente, anche se ho più paure. La carriera è già impostata e ho più tempo da dedicare ai figli. E i figli meritano il nostro tempo”.

Riguardo proprio alla sua evoluzione, Belen Rodriguez ha aggiunto: “Nella vita privata lo sono diventata per le bastonate che ho preso. Oggi, invece, mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Ora ho capito che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira meglio. Nella vita professionale, invece iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni, tra alti e bassi, se non lotti con tutte le forze”.