Belotti continua a prendere tempo, il Napoli ci prova

Belotti continua a prendere tempo rispetto all’ultimatum imposto dal Torino. Il calciatore è in scadenza di contratto

Continua a tenere banco il caso Belotti a Torino. I granata hanno dato un ultimatum per il rinnovo, ma il capitano granata sembra stia prendendo tempo.

La situazione è caldissima, con la società che sembra spazientita dal comportamento del calciatore su cui ora ricominciano le speculazioni di mercato. Su di lui ci sono in pole Roma e Napoli, che vorrebbero farne rispettivamente il vice Abraham o il vice Osimhen.

Il Napoli ci pensa concretamente

Gli azzurri non hanno mai nascosto il loro interesse per l’ex Palermo, che qualche mese fa sembrava però promesso al Milan. I rossoneri sembrano aver però chiuso per Divock Origi, abbandonando la pista che porta al gallo.

La famiglia di Belotti, lo sappiamo da mesi, sembrerebbe star spingendo per rimanere nel nord Italia e la pista partenopea potrebbe essere il motivo di questo temporeggiare. Sul calciatore qualche mese fa si era mossa anche l’Atalanta, che sembra però essersi fatta da parte dopo la mancata qualificazione europea. Anche la Fiorentina alla finestra per lui, anche se sembra una pista più fredda per ora. Non da scartare, però.

Il gallo ora dovrà fare in fretta nello scegliere, perché più il tempo passa e più la situazione si fa rovente. Il Torino e Juric sembrano essere spazientiti, tanto che potrebbero addirittura lasciarlo partire. La settimana di tempo è ormai scaduta, Cairo e soci vogliono risposte. Dove canterà il gallo nella prossima stagione?