Bernardeschi-Juve, possibile addio a parametro zero: c’è il Napoli

Quella in corso potrebbe essere l’ultima stagione di Federico Bernardeschi con la maglia della Juventus. Il centrocampista è in scadenza di contratto nel 2022 e il rinnovo non è questione semplice.

In questi anni in bianconero il giocatore non è mai riuscito ad esprimere il potenziale mostrato a Firenze e, nonostante la considerazione di Allegri, la società potrebbe decidere di lasciarlo andare.

Il rendimento alla Juve non ha soddisfatto gli addetti ai lavori, situazione diversa in Nazionale agli ordini di Mancini, dove ha dimostrato qualità e doti che i tifosi bianconeri poche volte hanno potuto apprezzare.

Qualora il giocatore andasse via a parametro zero, il club che potrebbe accoglierlo sarebbe il Napoli di Luciano Spalletti, grande estimatore del centrocampista.

Non resta, dunque, che attendere come evolverà la trattativa per il rinnovo con la Juve, in caso di esito negativo il Napoli è alla finestra.