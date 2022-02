Bonus Sud: che cos’è e chi può riceverlo

Il Bonus Sud è un credito di imposta ideato per incoraggiare l’occupazione del Sud Italia, dove le percentuali di giovani disoccupati sono sempre più alte. Il Governo ha lanciato l’agevolazione fiscale dal 1° gennaio 2016 e l’ha prorogata fino al 31 dicembre. Il Bonus si rivolge alle imprese operanti in 8 regioni: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Abruzzo e Molise.

L’agenzia delle Entrate ha dato alcune indicazioni in merito ai requisiti per richiedere il credito. Il Bonus Sud viene concesso a tutte quelle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi e fanno parte di un “progetto di investimento iniziale”.

I parametri elencati nella ‘Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 definiscono ulteriormente il credito di imposta previsto dal Bonus Sud. Innanzitutto il credito cambia in base alla dimensione dell’impresa che la richiede. L’agevolazione dipende inoltre anche dall’ubicazione territoriale delle strutture produttive.

Il Bonus Sud è soltanto una delle tante agevolazioni che possono essere richiesti da chi ha intenzione di assumere nel 2022. Con l’approvazione definitiva della Manovra sono state diversi i bonus che possono essere richieste da datori di lavoro e imprese per l’assunzione di nuovo personale, volte quindi a favorire l’occupazione, specie nei settori dove i numeri sono ancora scoraggianti.

La manovra inoltre ha approvato una vera e propria stretta su tirocini e apprendistato per far sì che non siano più uno strumento per sfruttare giovane forza lavoro. Infine il Governo ha effettuato diversi interventi di riforma della sicurezza sui luoghi di lavoro e mandato aiuti concreti a favore di giovani e donne.