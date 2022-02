GF Vip, Gianmaria sulla frequentazione con Belen: “Breve ma intensa”

Reduce da più di quattro mesi all’interno del GF Vip, Gianmaria Antinolfi è tornato a raccontarsi ai microfoni di Verissimo. In quest’occasione non si è solo parlato del suo percorso nel reality, ma anche delle sue chiacchieratissime frequentazioni passate. Tra queste è stato inevitabile parlare di Belen Rodriguez.

“Una persona meravigliosa” – Uscito dalla casa per motivi di lavoro, Gianmaria è stato tra i concorrenti più apprezzati in questa edizione del reality. Dal percorso ricco di dinamiche e risvolti inaspettati, Antinolfi è riuscito a trovare l’amore. Dopo una turbolenta storia con Sophie Codegoni, l’ex gieffino si è legato a Federica Calemme, conosciuta all’interno della casa.

La vita sentimentale di Gianmaria è spesso finita al centro dell’attenzione del gossip. Nell’estate del 2020, l’imprenditore si è frequentato per un breve periodo con Belen Rodriguez. Sebbene si sia trattato di poche settimane, il ragazzo ha ammesso di custodirne un bellissimo ricordo.

Sulla showgirl argentina, reduce dalla fine della sua storia con Antonino Spinalbese, Gianmaria ha ammesso: “Con Belen è stata una frequentazione breve ma intensa. La trovo una persona meravigliosa. Empatica, super carismatica, divertente, è stato molto bello sinceramente”.

Continuando a parlare della parentesi avuta con la Rodriguez, Antinolfi ha aggiunto: “Mi ero innamorato di lei? Mi piaceva moltissimo. Ha un carisma incredibile, ma non ho avuto il tempo. Io sono innamorato dell’amore, per me è un modo normale trattare una donna in un determinato modo, fa parte di me e della mia educazione, ci vuole gentilezza. Sono stato carino con lei. Sicuramente se avessi avuto più tempo, mi sarei innamorato”.