Cagliari, Mazzarri affranto per un lutto: “Qui solo per rispetto vostro”

L’attuale allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri, non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura sulla panchina del Cagliari. Ora, il mister è atteso dalla partita del Maradona contro la sua ex squadra, il Napoli.

Al termine dell’ultima sconfitta, Mazzarri ha espresso tutta la sua delusione ed anche sconforto per un avvenimento fuori dalla sfera calcistica.

“Che tutto fosse cominciato male lo avevo capito anche per la morte di Romano Fogli che per me è stato come un grande amico oltre che un grande allenatore“.

“Una brutta giornata davvero, per me iniziata male e finita anche peggio con questa notizia che ho appreso. Sono affranto. Qui solo per rispetto vostro“.

Dopo l’addio al Napoli Mazzarri non è più riuscito a mettersi in mostra. Esonerato dall’Inter dopo solo 49 panchine, ha allenato il Watford, poi il Torino ed ora il Cagliari.