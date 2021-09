Valentina Vignali, disperazione per il cane Muffin: “Sparito da 48 ore, riportatemelo”

Valentina Vignali, cestista e influencer, ha partecipato al GFVip qualche anno fa. La ragazza, seguitissima sui social, in questi giorni ha raccontato un episodio grave che l’ha costretta a mobilitare anche i fan. Vediamo cosa è successo nello specifico.

TERRORE PER MUFFIN – La Vignali ha trascorso 48 ore di puro terrore. La cestista vive a Roma con il fidanzato Lorenzo e loro cane Muffin e hanno trascorso delle giornate di ansia durante la Milano Fashion Week. Il golden retriever è scomparso all’improvviso mentre Valentina e il fidanzato si trovavano in un pub.

La Vignali ha subito lanciato un messaggio sui social per farsi aiutare: “Ho bisogno di voi! Lo abbiamo cercato fino a tarda notte ma niente. Ieri Muffin verso le 21.30 si è smarrito nei pressi del Dejavú, un pub in via dei laghi a Marino (Roma). È un golden retriever americano di 9 mesi, color caramello, dolcissimo e giocherellone, pesa quasi 40 kg, è maschio intero, microchippato ma al momento era senza medaglietta. Abbiamo già allertato tutti i veterinari e canili di Roma sud, messo annunci sui gruppi di animali dispersi e oggi pomeriggio proveremo con i cani molecolari”.

Tgcom ha svelato che mentre amici, parenti e fan cercavano il cane a Roma, lei era alla Milano Fashion Week in lacrime disperata. “Tenetevi tutti i gioielli e le borse che vi pare basta che mi riportate il cane” ha continuato l’influencer rivolgendosi ai ladri entrati in casa sua.

LIETO FINE – Fortunatamente tutto è andato a finire bene perché Muffin è stato ritrovato. “Sta bene, è stato accudito da una famiglia della zona, ora sta tornando a casa. Muoio di felicità. Sono talmente felice che è passata tutta la paura, l’ansia, la stanchezza, la rabbia. Io non so come ringraziarvi se non c’eravate tutti voi, tutti noi uniti non ce l’avremmo mai fatta” ha concluso la Vignali.