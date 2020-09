Calciomercato, il Napoli ci ripensa su Lozano: “Ha colpito Gattuso durante il ritiro”

Hirving Lozano, giocatore della Ssc Napoli, era uno di quelli considerati in partenza nell’attuale stagione di calciomercato, e su tutti l’Everton di Ancelotti era tornato a farsi sentire in maniera consistente per l’attaccante messicano.

Durante il ritiro a Caste di Sangro però, a dispetto delle aspettative, il giocatore avrebbe convinto il mister Gattuso, che sarebbe ora più che propenso a tenerlo nella rosa in vista del prossimo inizio di campionato.

L’esterno destro può essere un’arma letale nel 4-3-3, anche e sopratutto se lo consideriamo come una pedina da inserire a gara in corso. Dunque il mercato in uscita non coinvolgerà anche lui, come ha confermato Giuntoli.

Con la notizia della trattenuta di Lozano l’attacco del Napoli è ufficialmente al completo, e l’unico tassello mancante sarebbe adesso un esterno sinistro.

Tra i papabili coinvolti in vista di un futuro acquisto spunta tra tutti il nome di Brekalo, per il quale il Napoli sarebbe disposto a fare un’offerta più che considerevole.