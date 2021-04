Calciomercato: il punto della situazione su Juve, Inter e Napoli. Le big tra rinnovi e nuovi arrivi

Anche se il campionato non è ancora terminato e, soprattutto per quanto riguarda la qualificazione alla Champions, la lotta tra le varie big è più aperta che mai, le dirigenze già pensano a quelle che saranno le future operazioni in entrata e in uscita del nuovo calciomercato estivo.

Ebbene ad esprimersi in merito alle situazioni di Juve, Inter e Napoli è stato Fabio Santini, giornalista esperto di calciomercato, che ha fatto un focus sulle strategie del club torinese, milanese e partenopeo in vista di giugno.