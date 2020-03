Calciomercato Inter, Conte avrà il suo pupillo Marcos Alonso a giugno

Era arrivato al Chelsea esclusivamente su indicazione di Conte e magari le loro strade si riuniranno anche nella nuova realtà milanese a partire dalla prossima estate. Marcos Alonso, terzino e all’occorrenza anche centrocampista tutto sinistro, potrebbe candidarsi con determinazione a nuovo acquisto dell’Inter per la stagione 2020/21.

Unico obiettivo di Conte al Chelsea, lo sarà di nuovo all’Inter

L’indiscrezione arriva da Tuttosport che, nella sua edizione web, svela le trame di mercato dell’ex accoppiata bianconera, ora in nerazzurro, Marotta-Conte. Era il 2016 e a poche ore dalla chiusura del mercato estivo furono definiti a tempi di record con la Fiorentina il passaggio dello spagnolo in Premier con il Chelsea. L’intesa fu trovata sulla base di 25 milioni di euro e un contratto fiabesco per il giocatore che raggiungeva oltremanica l’allenatore salentino.

La prima stagione agli ordini di Conte si concluse con 35 presenze totali condite anche da 6 gol. Addirittura due marcature in più l’anno seguente in 48 caps . L’apporto di Alonso al Chelsea ha permesso di aggiungere alla bacheca Blues una Premier, una Coppa nazionale e una Europa League l’anno scorso agli ordini di Sarri.

Poco feeling con Lampard, Alonso pronto a riabbracciare Conte

L’impiego, con Lampard al timore, è drasticamente sceso così come le chance di poterlo vedere in rosa l’anno prossimo. Il Chelsea infatti è alla ricerca di nuovi profili da portare a Londra per quel ruolo e la concorrenza sembra iniziare a diventare davvero tanta. L’attenzione per Alex Telles e Danny Rose cresce di ora in ora e l’uscita di Marcos Alonso sembra sempre più una certezza.

L’Inter, in verità, aveva cercato già nella passata sessione invernale a cercare il colpo in casa Blues ma la richiesta di Abramovich di 40 milioni aveva raggelato Marotta e soci. La dirigenza tuttavia, anche se scottata dalla prima fallita trattativa, cercherà con un nuovo assalto estivo di arrivare al giocare pupillo di Conte. A quattro anni di distanza dall’addio alla Serie A con la Viola, Marcos Alonso potrebbe ritrovare il campionato tricolore per una nuova avventura in nerazzurro.