Calciomercato Inter, idea nuova per la fascia: Conte punta il Gunners triste

L’Inter si rifà il look e si dedica alla ricerca dei nuovi interpreti della rosa 2.0 di Conte e soci. Dopo un anno di “rodaggio” il club è pronto per tuffarsi nella prossima sessione di calciomercato con il chiaro intento di non lasciare più nulla al caso. Le soluzioni di Young e Moses, arrivate in piena emergenza d’organico, non saranno replicate. La rosa sarà al gran completo già ad agosto, lasciando alla sessione invernale soltanto pochi ritocchi.

La questione delle fasce laterali continua a tenere banco alla Pinetina. La delusione di Lazaro è ancora fresca e l’impossibilità di contare su Asamoah, Candreva e appunto Young metterà ancora a dura prova gli scout nerazzurri. Eppure da Oltremanica c’è qualcuno che parla di una trattativa già ben avviata per garantire a mister Conte il suo esterno a tutta fascia.

Si tratterebbe di Hector Bellerin, spagnolo dell’Arsenal da tempo ai ferri corti col connazionale Mikel Arteta, reo di non proporgli ancora il tanto agognato rinnovo contrattuale. Il canterano blaugrana, prelevato ancora adolescente dai londinesi nel 2011, è l’uomo su cui Marotta ha messo gli occhi per rilanciare le ambizioni di trionfo dell’Inter.

A rilasciare l’indiscrezione ci ha pensato il Daily Mirror, parlando di un inserimento a gamba tesa dei nerazzurri sulla spinosa questione del rinnovo del laterale destro. Nonostante un accordo che recita giugno 2023, il giocatore già da tempo preme sulla dirigenza dei Gunners per un lauto ritocco all’ingaggio.

Suppliche che finora sono rimaste totalmente inascoltate e che potrebbero aprire inaspettati spiragli ad una trattativa che i ben informati spiegano che potrebbe chiudersi velocemente con un esborso non superiore ai 30 milioni di euro. Tutto sommato un prezzo equo per un venticinquenne di talento e pronto a salire sull’ottovolante nerazzurro.