Calciomercato Inter, occhi puntati su Izzo: pronto lo scambio con Vecino

L’Inter monitora il centrale difensivo granata Armando Izzo autore, da un paio di stagioni, di prestazioni grandiose sotto la Mole. Il napoletano dopo una vita passata in provincia sembra ormai pronto al grande salto in una squadra top e i nerazzurri sono decisi ad offrirgli una grande chance. Conte ne sarebbe entusiasta e ora tocca ai manager trovare la soluzione giusta per il passaggio del calciatore agli ordini del coach leccese.

Per Armando Izzo si aprono le porte del grande calcio e l’Inter è pronta all’affondo decisivo al gioiellino del Torino. La valutazione attorno ai 20 milioni di euro rappresenta un piccolo ostacolo da superare ma per gennaio sembra che i nerazzurri abbiano già in mano la carta giusta per il definitivo sì.

La chance di portare Izzo a Milano arriva direttamente da Matias Vecino, centrocampista uruguayano al momento fermo ai box dopo un’operazione al ginocchio destro dello scorso luglio. Il giocatore sempre più lontano dalla squadra di Conte era stato accostato a Napoli e Fiorentina che però poi si sono dileguate al momento di chiudere l’accordo.

In un momento così complicato per le trattative, la possibilità di uno scambio alla pari favorirebbe entrambi i club a far filare i conti. Inoltre il Torino di Giampaolo sarebbe una ottima piazza per il centrocampista nerazzurro che aiuterebbe i granata un po’ a corto di uomini in mezzo al campo.

Insomma, un matrimonio ben riuscito che farebbe la felicità di tutte le parti in causa. L’Inter si garantirebbe un giocatore maturo e che ha dimostrato di saperci fare in una difesa a tre. Il Torino accoglierebbe in squadra un uomo dalle buone doti atletiche e ottima visione di gioco che unita alla straripante forza fisica del duo d’attacco Zaza-Belotti si potrebbe dimostrare davvero devastante. Cairo ci pensa. Marotta è pronto all’azione. Le firme potrebbero arrivare i primi giorni di gennaio.