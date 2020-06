Calciomercato Inter, si complica la corsa ad Aubameyang: la Juve piomba sul Gunner

Pierre-Emerick Aubameyang sarà senza ombra di dubbio l’uomo mercato dell’estate che ci approntiamo a vivere. Il senegalese con un brillante passato in Bundesliga e un passaggio nelle giovanili del Milan è al centro delle mire dei più grandi top team europei dopo la decisione di non voler continuare a difendere i colori dell’Arsenal nella prossima stagione. Il contratto con scadenza giugno 2021 non verrà rinnovato e questo apre ampi scenari alla sua cessione con diversi club pronti ad accoglierlo a braccia aperte.

Ci aveva provato in inverno il PSG trovandosi difronte il netto diniego di Arteta, manager dei londinesi. Alcune indiscrezioni di mercato lo vorrebbero vicino al Barcellona quale sostituto di Suarez, così come l’Inter che vorrebbe fare di lui la spalla ideale per il gigante Lukaku. Blaugrana e nerazzurri uniti nelle trame di mercato a causa di Lautaro Martinez potrebbero ritrovarsi invischiati nella corsa anche al gioiello dell’Arsenal.

Attenta Inter, ti soffiano Aubameyang!

Eppure oggi dalla Francia arrivano rumor sempre più tambureggianti sul vivissimo interesse della Juventus per l’ex Borussia Dortmund. Una notizia che sicuramente creerà non pochi scossoni nella corsa al goleador dei Gunners. La Vecchia Signora quasi sicuramente saluterà Gonzalo Higuain nella prossima sessione di mercato. Aubameyang potrebbe essere la soluzione giusta per non far rimpiangere troppo l’argentino.

I suoi venti gol in 34 match disputati raccontano di un attaccante che, nonostante le stagioni migliori ormai alle spalle e all’alba dei 31 anni (ha festeggiato il compleanno il 18 giugno scorso) rimane ancora uno dei migliori terminali offensivi in Europa. Una carriera, la sua, che lo ha portato più volte a primeggiare nel ruolo soprattutto nella piazza della Bundesliga.

Adesso, a due anni dal suo approdo in Premier sembra proprio che la sua avventura in maglia Gunners volga al termine. Un addio annunciato e che potrebbe portare nelle casse dei londinesi almeno una cinquantina di milioni di euro. L’Inter continua a lavorare ai fianchi il club inglese per un lieve ritocco all’ingiù del prezzo. La Juventus potrebbe soffiare l’obiettivo dei nerazzurri qualora non si realizzasse il sogno Milik.