Calciomercato Inter, Tonali è pronto a vestirsi di nerazzurro: la firma a breve

Il lungo corteggiamento dell’Inter nei confronti di Sandro Tonali verrà finalmente premiato. Il giovane bresciano vuole diventare il prossimo pupillo di Conte e per farlo ha declinato con gentilezza le ricche proposte di Juventus e Milan. Una presa di posizione che non ha lasciato scampo alla squadra della leonessa che, seppur controvoglia, è pronta ad accettare l’offerta non proprio allettantissima dei meneghini.

A rivelare il succoso retroscena ci ha pensato il Corriere dello Sport che parla di firma ormai imminente sul contratto che legherà Tonali all’Inter per i prossimi 5 anni. Cellino è stato scavalcato nella trattativa ed ha dovuto gioco-forza abbassare le proprie pretese sul cartellino del suo giocatore. Lo stesso si potrebbe dire delle altre competitor che sembrano ormai defilate e non più una preoccupazione.

L’Inter non è preoccupata ed esclude colpi di scena” svela la testata sportiva “Il rischio di un inserimento da parte della Juve, del Milan e del Paris Saint Germain. Tonali non ha espresso solo una preferenza: vuole lavorare con Conte, s’immagina con la maglia nerazzurra, è convinto che Milano possa rappresentare la soluzione ideale per il suo salto di qualità”.

Niente cifre monstre per l’accordo che verosimilmente si risolverà con un prestito oneroso a 10 milioni di euro e obbligo di riscatto nell’estate 2021 per 25 milioni di euro. Un vero capolavoro a quanto pare. Marotta, ancora una volta, mette a segno un vero colpaccio senza gravare in maniere spropositata sulle casse nerazzurre.

A perfezionare l’accordo ci penserà il super agente Bozzo. Il giocatore, dopo una stagione non certo esaltante ma comunque positiva, si sta godendo il giusto riposo lontano dallo stress del calciomercato. La sua volontà è chiarissima e il contratto con i nerazzurri lo soddisfa pienamente. Inoltre, sembra che il ragazzo stia già seguendo con grande interesse le avventure del club in Europa League. Tonali si sente già nerazzurro.