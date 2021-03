Calciomercato, la Juventus interessata a Lozano per rinforzare l’attacco: c’è anche il Milan

Hirving Lozano sta disputando una delle stagioni migliori degli ultimi tempi, sicuramente la migliore da quando è a Napoli, e sta dando un grande segnale a tutte le big, italiane e non, che potrebbero decidere di puntare su di lui per il futuro.

In particolare due grandi della Serie A, Milan e Juve, avrebbero già preso informazioni con l’agente dell’attaccante messicano, e lo starebbero considerando in vista della prossima stagione, che vedrà, con tutta probabilità, sia i bianconeri che i rossoneri impegnati sul doppio fronte campionato-Europa.

El Chucky è uno di quelli che stanno trascinando il Napoli di mister Rino Gattuso in questa stagione altalenante, nella quale in club partenopeo non sta regalando grandi gioie ai suoi tifosi, fatta eccezione proprio per alcuni protagonisti che si stanno distinguendo per le loro convincenti prestazioni.

La Juventus, in particolare, sembra attualmente privilegiata in quanto avrebbe un canale preferenziale verso il manager di Lozano, Mino Raiola, professionista con il quale la dirigenza torinese s’interfaccia da tempo.

Staremo a vedere dunque cosa ci riserveranno i prossimi mesi sino ad arrivare a giugno, tenendo però presente che il giocatore piace non solo in Italia, ma è osservato anche da club esteri come il Chelsea.