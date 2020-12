Calciomercato, l’Atalanta fa il prezzo per Gomez: alla finestra Napoli, Milan e Inter

Ormai non è più un mistero l’imminente dipartita del Papu Gomez dall’Atalanta, e la decisione potrebbe essere presa già a partire dal mese di gennaio, in cui verrà aperta la prossima stagione di calciomercato.

A giocare un ruolo decisivo nella decisione del giocatore il suo rapporto, compromesso da alcuni screzi recenti, con il mister Gasperini. Ebbene si aggirerebbe attorno ai 15 milioni la cifra richiesta dal club nerazzurro per cedere il suo cartellino.

L’unica richiesta da parte di Gomez sarebbe stata quella di essere venduto ad una delle squadre che lottano per qualificarsi in Champions League, dunque Napoli, Milan e Inter sembrano tutte perfette per soddisfare le sue esigenze.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport ieri il suo agente Riso è stato a Zingonia per il fare il punto della situazione. In particolare Riso si è espresso in merito alle voci che lo darebbero favorito al Napoli, non smentendo un suo possibile (e imminente) approdo in azzurro.

Ciò che sembra essere certo, come suggerito anche dal post pubblicato dallo stesso calciatore sul suo profilo Instagram, è che l’Atalanta farà di tutto per favorire la sua cessione, così da non far sedimentare ancora ulteriore disagio all’interno dell’ambiente dello spogliatoio.