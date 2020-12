Calciomercato Milan, Bernardeschi in arrivo dalla Juve: garantisce Mino Raiola

Il procuratore avrebbe proposto l'esterno offensivo in vista della prossima stagione di calciomercato

Siamo ormai agli sgoccioli per quanto riguarda l’inizio della prossima stagione di calciomercato (che aprirà i battenti il prossimo 4 gennaio), e la dirigenza milanista è già al lavoro per quanto riguarda i futuri innesti per mantenere competitiva al 100% la rosa.

Questa volta la papabile operazione di cui andremo a parlare è presidiata da Mino Raiola, agente di origini campane già noto alla tifoseria rossonera per aver assistito Ibrahimovic, così come Donnarumma, prossimo al rinnovo di contratto con il club milanese.

Ebbene secondo quanto riferito da ‘La Stampa‘, il procuratore avrebbe proposto ai rossoneri di prendere un altro calciatore trai suoi prediletti che, nel prossimo mese vorrebbe cambiare squadra così da darsi una possibilità in più rispetto a quelle che ha attualmente: stiamo parlando di Federico Bernardeschi, esterno offensivo della Juventus.

Raiola avrebbe contattato non solo il Milan, ma anche l’Olympique Lione per proporre il suo protetto. Tuttavia secondo fonti vicine al club il giocatore potrebbe interessare ma soltanto con la formula del prestito, viste le ultime stagioni negative in bianconero.

Nella squadra di Stefano Pioli Bernardeschi, che fu pagato a suo tempo dai bianconeri circa 50 milioni di euro, potrebbe andare a rilevare Samu Castillejo nel 4-2-3-1 qualora lo spagnolo chiedesse di essere ceduto.