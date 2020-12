Calciomercato Milan: occhi puntati sul vice Kjaer, ma è sfida con l’Inter

Così come per quanto riguarda il reparto offensivo Maldini è alla ricerca di un vice Zlatan Ibrahimovic che sia all’altezza del ruolo, così anche nel reparto difensivo urge trovare un sostituto di Simon Kjaer.

Il danese sta senza dubbio disputando una stagione strepitosa, ma anche per lui ad un certo punto ci sarà bisogno di riprendere fiato, e la dirigenza non vuole farsi cogliere impreparata.

Gabbia è un giocatore sicuramente apprezzato da Pioli, ma visto l’impegno dei rossoneri su tre fronti ( e vista la probabile partenza a gennaio di Leo Duarte e Mateo Musacchio), ci potrebbe esser bisogno di un ulteriore innesto.

Il nome in lizza è quello di Perr Schuurs, calciatore dell’Ajax classe ’99, da molti definito come il nuovo De Ligt, difensore della Juventus. Il suo contratto è in scadenza nel 2022, ma se non ci dovesse essere il rinnovo l’Ajax sarà costretta a cederlo il prossimo anno per non vederlo andar via a parametro zero.

Tuttavia i rossoneri dovranno fronteggiare ancora una volta, anche fuori dal campo, i rivali nerazzurri, dato che Antonio Conte avendo esternato il suo interesse per il giocatore avrebbe fatto sì che la dirigenza entrasse già in contatto con l’entourage del giocatore. Occhio anche al Liverpool, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe fatto un’offerta da 27 milioni di euro.