Napoli, ADL chiede almeno 18 milioni di € per la cessione di Arek Milik

Il prossimo mese aprirà il calciomercato invernale. Aurelio De Laurentiis ha come obiettivo quello di cedere diversi esuberi non presi in considerazione da parte di Rino Gattuso. Tra questi spicca un nome importante, ovvero quello di Arek Milik.

L’attaccante polacco, infatti, è finito fuori squadra dopo la decisione di non andare via la scorsa estate e per aver deciso di non rinnovare il contratto con la società partenopea.

Sull’attaccante ci sono diversi club interessati. Quest’ultimi, però, considerando il contratto in scadenza, non vorrebbero versare i milioni richiesti da parte di Aurelio De Laurentiis, ma solo una cifra simbolica.

Tra le squadre interessate al polacco vi è anche l’Inter di Antonio Conte, alla ricerca di un attaccante per alternarsi, quando possibile, con Romelu Lukaku.

Aurelio De Laurentiis avrebbe avuto dei contatti con la dirigenza nerazzurra per trattare il calciatore, con il presidente che avrebbe chiesto 18 milioni di euro per il suo attaccante. La controproposta dell’Inter è stata immediata. Marotta, infatti, non vuole investire soldi cash per un giocatore che presto sarà libero, ma al massimo potrebbe offrire uno scambio, Matias Vecino. Quest’ultimo è sempre stato un grande pupillo di ADL, ora, però, non è nella migliore condizione fisica dal momento che è fermo per infortunio da diversi mesi.