Calciomercato Milan, trovato l’accordo per Conti al Parma ma lui guarda altrove

Il Milan e il Parma sono alla stretta finale per il passaggio del giovane terzino destro, Andrea Conti. Per l’ex atalantino, il passaggio ai gialloblù potrebbe essere una buona occasione per rilanciare una carriera che, negli ultimi mesi, ha subito una brutta battuta d’arresto. Eppure il giocatore non pare troppo convinto della scelta che lo vedrebbe nuovo esterno dell’undici di D’Aversa.

Andrea Conti, infatti, vorrebbe poter giocare le sue carte in un’altra piazza, ossia quella di Firenze, città in cui poteva finire già nella scorsa tagione. La Fiorentina lo aveva cercato già lo scorso inverno ma ai tempi la risposta del Milan fu assolutamente negativa.

A distanza di un anno, nonostante il ragazzo sia ora ufficialmente sul mercato, la love story con la viola non avrà comunque alcun futuro. I rapporti tra la dirigenza fiorentina e mister Pioli non sono eccelsi e l’accordo sarebbe di difficile stipulazione.

Col Parma la trattativa si chiuderà attraverso un prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Un accordo che permetterà subito ai ducali di poter contare su un ottimo prospetto senza doversi svenare oltremodo per il suo cartellino.

Il Milan inizia con Conti l’opera di sfoltitura della rosa che porterà al restyling generale in estate. Pioli e Maldini lavorano gomito a gomito per.la definizioni del nuovo gruppo rossonero con cui lanciarsi all’assalto dell’Europa nella prossima stagione.