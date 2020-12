Calciomercato Napoli, accelerata per Zaccagni. Acquisto a gennaio con tesseramento in estate

Il Napoli fa sul serio e dopo mesi di dettagliatissimo scouting si lancia a capofitto nell’affare Zaccagni. Il destino del centrocampista dell’Hellas Verona lo porterà a vestire in colori azzurri ma non prima della prossima estate. Il Napoli, infatti, ha tutta l’intenzione di organizzare il colpo come già fu per Rrahmani e Petagna, acquisendo il cartellino subito ma lasciando in prestito il giocatore nel club in cui attualmente milita.

A svelare la trama di mercato ci ha pensato la testate giornalistica Sport Mediaset che, sbilanciandosi, ha parlato di colloqui ormai avviatissimi tra le due società. La fumata bianca potrebbe arrivare nel giro di poche settimane. Un colpo per il futuro che permette di lavorare con meno patemi e di continuare a osservare la crescita del promettente venticinquenne di Cesena.

Con il mediano scaligero, Gattuso avrà la possibilità di ruotare con maggiore libertà l’organico e salutare con meno patemi lo slovacco Lobotka. L’ex Celta di Vigo ha ormai il destino segnato e se non sarà a gennaio, sicuramente in estate lascerà il San Paolo senza troppi rimpianti. Per lui il ritorno in Spagna è quasi assicurato.

La valutazione del giocatore si aggirerebbe attorno ai 9 milioni di euro. Giuntoli è al lavoro per abbassare le pretese del patron Setti proprio facendo valere il metodo con cui operare il trasferimento. Lasciando il giocatore in gialloblu fino a fine anno, il ds partenopeo spera di poter risparmiare almeno una manciata di milioni.

La stessa cosa, come detto prima, si è verificato con il trasferimento di Petagna l’anno scorso Rrhamani in estate. Entrambi i giocatori furono acquistati dal Napoli ma poi lasciati in prestito rispettivamente con la SPAL e l’Hellas Verona.